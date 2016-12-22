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Суд арестовал задержанного за подготовку терактов в Петербурге
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Суд арестовал задержанного за подготовку терактов в Петербурге
Общество, 26 фев, 13:57
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Суд арестовал задержанного за подготовку терактов в Петербурге

Суд вынес решение о заключении под стражу гражданина Таджикистана, обвиненного в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 

«Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Таджикистана Аминджона Ходжаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ, сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

О задержании выходца одной из центральноазиатских республик ФСБ сообщила 22 февраля. По данным ведомства, задержанный планировал теракты на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей. Его имя не раскрывалось в интересах следствия.

Наказание по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) составляет от 15 до 20 лет заключения, также может применяться и пожизненное заключение. Согласно тексту закона, обучение в целях террористической деятельности подразумевает «приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих».

Крупный теракт был совершен в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года, когда террористы взорвали бомбу в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Тогда жертвами взрыва стали 16 человек, более 100 пострадали. Исполнителем теракта стал выходец из Киргизии, гражданин России  Акбаржон Джалилов.

Теги: Санкт-Петербуг , Теракт , арест
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