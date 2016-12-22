Студенты и педагоги украинского медуниверситета объявили забастовку

Студенты и преподаватели Национального медицинского университета Украины объявили бессрочную забастовку из-за вмешательства Минздрава страны в работу учебного заведения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице вуза в Facebook.

В сообщении указано, что забастовка начата «в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправляемость» университета.

С 26 февраля учебная и научная деятельность остановлены на неопределенный срок, посетители допускаются только в помещения клиник.

Протестующие потребовали от президента Украины Петра Порошенко вмешаться в ситуацию и «принять безотлагательные меры по защите и восстановлению конституционных прав и демократических ценностей».

Минздрав на своей странице в Facebook опубликовал призыв к сотрудникам и студентам не участвовать в забастовке. В сообщении говорится, что ведомство получает сигналы от преподавателей и студентов университета, которых руководство заставляет участвовать в акции. Информацию о том, что руководство Минздрава блокирует выплату зарплат и стипендий в НМУ, назвали заведомо ложной.