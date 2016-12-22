Сбербанк заменил роботом операторов контакт-центра

Сбербанк внедрил технологию голосового помощника-робота в контакт-центре для корпоративных клиентов. Об этом рассказал РБК старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

Голосовой помощник будет разговаривать с клиентом, когда тот будет звонить на номер контакт-центра. «Смысл следующий — сначала вместо человека-оператора клиенту будет отвечать голосовой помощник-робот, задавая клиенту вопросы», — сказал Попов.

В ответ на вопрос, к примеру, о банкоматах или ближайшем отделении, голосовой помощник будет запрашивать местоположение клиента и после обработки информации называть ближайший адрес банкомата или отделения банка.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать эту технологию больше похожей на человека», — заявил представитель банка. Как пояснил Попов, в случае, если голосовой помощник не сможет обработать запрос клиента, тот будет переведен на оператора контактного центра.

В конце января, как сообщал ТАСС, Российская венчурная компания (РВК) и Сбербанк профинансировали разработку искусственного интеллекта для чат-ботов и персональных ассистентов. Проект получил название iPavlov.