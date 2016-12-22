СМИ сообщили о гибели ребенка из России в Казахстане после визита к врачу

Ребенок из России умер, предположительно, от аллергии на анестетик в одной из стоматологических клиник в казахстанском городе Караганде. Об этом со ссылкой на подругу родителей потерпевшего Ольгу Никулину сообщает портал​ ekaraganda.kz.

По словам Никулиной, 2 февраля мальчика, которому еще не исполнилось двух лет, отвезли в стоматологию для лечения кариеса восьми зубов. «Мама мальчика предупреждала врачей, что у него наблюдалась аллергическая реакция на некоторые пищевые продукты. Перед введением анестезии врачами не была сделана проба на аллергическую реакцию», — рассказывает подруга семьи.

Она отметила, что после введения препарата у ребенка остановилось сердце. Врачи пытались его реанимировать, но через некоторое время после госпитализации мальчик скончался.

В администрации поликлиники не смогли прокомментировать ситуацию порталу. По данным издания, родители мальчика находятся в Казахстане на службе по контракту. Они уже написали заявление в полицию.