В Ираке 16 турецких женщин приговорили к смертной казни за связи с ИГ

Иракский суд приговорил 16 женщин из Турции к смертной казни через повешение за вступление в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщил представитель суда, передает Reuters.



Судья постановил, что все 16 женщин были членами ИГ, состояли с террористами в браке, помогали деятельности террористической организации материально, а также оказывали помощь в совершении терактов. Приговор не окончательный и может быть обжалован.



Как отмечает агентство, в Ираке продолжается судебный процесс над сотнями женщин, которые прибыли из-за рубежа и были задержаны вместе со своими детьми во время захвата иракскими военными опорных пунктов ИГ. На прошлой неделе еще одна турецкая женщина была приговорена в Ираке к высшей мере наказания за связь с «Исламским государством», десять остальных из разных стран получили пожизненные тюремные сроки.



В декабре 2017 году Ирак заявил о победе над ИГ на своей территории. По данным иракских властей и экспертов Всемирного банка, ущерб для иракской инфраструктуры от борьбы с террористами этой организации составил $45,7 млрд.