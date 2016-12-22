Моряк погиб в результате удара ротором вертолета на морской базе США

Матрос погиб в результате удара хвостовым ротором вертолета Venom на базе корпуса морской пехоты лагеря Пендлтон к северу от Сан-Диего. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американский корпус морской пехоты.

По данным морского корпуса, ЧП произошло вечером 21 февраля. Вертолет был на земле, когда травмировал моряка. Врачам не удалось спасти пострадавшего — он умер в больнице утром 24 февраля.

Матрос был приписан к третьему корпусу морской пехоты США. Имя погибшего и другие детали не раскрываются.