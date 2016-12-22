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Президент Эстонии назвала Россию «сложным соседом»
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Президент Эстонии назвала Россию «сложным соседом»
Политика, 25 фев, 09:21
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Президент Эстонии назвала Россию «сложным соседом»

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что у страны имеется «сложный сосед». Об этом она заявила на приеме по случаю Дня независимости Эстонии, говорится в сообщении на сайте президента.

«У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает», — сказала Кальюлайд.

В начале февраля департамент внешней разведки Эстонии опубликовал ежегодный обзор угроз безопасности страны. В нем речь также идет об «экзистенциальной угрозе» Эстонии и другим странам Прибалтики со стороны России. В департаменте также предупредили о попытках России «умалить и очернить эстонскую государственность» в связи со 100-летним юбилеем независимости Эстонии, а также Латвии и Литвы.

«Исторические пропагандисты распространяют послания Кремля, и псевдоаналитические центры пытаются всячески умалить и очернить эти события», — указывалось в докладе. Вместе с тем​ аналитики назвали маловероятным прямое военное вторжение России в Прибалтику в 2018 году.

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В беседе с РБК председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) заявил, что страны Прибалтики на протяжении нескольких лет обвиняют Россию в вероятном вмешательстве. Целью таких обвинений, по словам Калашникова, является привлечение внимания США и получение от них военной поддержки. В качестве ответной меры на «недружественные акции» Калашников предложил оказать экономическое давление на страны Прибалтики.

Теги: Эстония , Независимость , Керсти Кальюлайд
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