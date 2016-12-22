Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане

Роспотребнадзор призвал россиян учитывать информацию о вспышке брюшного тифа в центральном районе Пакистана Хайдарабаде при планировании поездок в эту страну. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По официальным данным, с ноября 2017 года зарегистрировано более ста случаев брюшного тифа. Установлено, что продолжающаяся вспышка вызвана серотипом Р58 S.typhi, который в настоящее время распространился за пределы города Хайдарабад», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что один из ведущих вузов Пакистана — Университет Ага-Хан — установил, что вспышка брюшного тифа произошла из-за загрязнения воды «высокоустойчивым штаммом возбудителя этого заболевания». По данным специалистов Университета Ага-Хан, болезнь выявлена у более чем десяти детей.

При этом министерство здравоохранения провинции Синд исключает такое заключение и не сообщает о количестве заболевших, добавили в Роспотребнадзоре.