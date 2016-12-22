Власти Туниса задержали судно из Новороссийска

Власти Туниса задержали на таможенном досмотре судно турецкой компании Akdeniz Roro, следовавшее из Новороссийска. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Тунисе.

По данным агентства, судно направлялось из Новороссийска в камерунский порт Дуала с грузом, предназначенным для властей Центральноафриканской Республики.

«15 февраля судно попало в шторм и запросило заход в порт города Сфакс для осуществления ремонтных работ, где был начат таможенный досмотр корабля, который продолжается по настоящий момент», — сказал собеседник агентства. По данным дипломата, среди членов экипажа россиян нет.

Ранее российские пограничники задержали рыболовную шхуну «Си Бриз» под флагом Сьерра-Леоне в Беринговом море. На борту «Си Бриза» пограничники обнаружили 4 т наживки на краба, но документы, разрешающие ловлю в исключительной экономической зоне России, отсутствовали.





