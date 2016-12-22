В Подмосковье в фуре найдены мертвыми трое мужчин

Трое граждан Казахстана найдены мертвыми в фуре в Чеховском районе Подмосковья, сообщили РБК в ГУ МВД по области.

«Проводится проверка. По предварительной информации, причина гибели — несчастный случай», — сказал дежурный.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, возраст погибших — 35–40 лет, один из них уже опознан. По данным собеседника агентства, в фуре рядом с телами были обнаружены газовая горелка и бутылки из-под спиртных напитков.