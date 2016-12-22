Два человека погибли в результате стрельбы близ университета в Мехико

В мексиканской столице близ крупнейшего университета страны, Национального автономного университета (UNAM), в результате стрельбы погибли два человека. Об этом сообщает Televisa со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

В прокуратуре сообщили, что погибшие — молодые люди в возрасте 20 и 29 лет. По данным правоохранительных органов, они не имеют отношения к учебному заведению. Они пострадали при перестрелке и были направлены в больницу, где скончались от полученных ранений.

Во Флориде, в городе Паркленде 15 февраля на территории учебного заведения произошла стрельба, жертвами которой стали 17 человек. Нападение организовал бывший ученик школы, 19-летний Николас Круз. Он был вооружен автоматической винтовкой. Стрелок попытался скрыться с места происшествия, однако полиции удалось его задержать. Круз признал свою вину, после чего ему были предъявлены обвинения.