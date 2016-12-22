ЦИК ответил на ноту протеста Киева из-за выборов президента в Крыму

Несмотря на ноту протеста Киева, выборы президента России в Крыму пройдут в штатном режиме, заявил ​замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев, передает «РИА Новости». Он напомнил, что с подобными протестами Украины Россия уже сталкивалась во время выборов в Госдуму в 2016 году.

«В данном случае для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, это вопрос решенный — он решен на референдуме в 2014 году. Мы видели, как он проходил, как люди практически единогласно выбрали свое будущее: приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации, живут в России и являются гражданами России. И, естественно, это право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться никому не надо», — заявил представитель ЦИК.

Булаев напомнил, что, несмотря на протесты Киева, в 2016 году в Крыму успешно прошли выборы в Госдуму. «Выборы состоялись, депутаты от Крыма и Севастополя успешно работают в Госдуме. Поэтому уверен, что и выборы президента в Крыму и в Севастополе пройдут в штатном режиме, люди придут и проголосуют за того, за кого они считают нужным», — сказал он.

МИД Украины направил в Москву ноту протеста из-за подготовки выборов в Крыму. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что если Россия проведет выборы на территории полуострова и «оккупированного Донбасса», то Киев запретит открытие избирательных участков в российских диппредставительствах. До этого российская сторона сообщала о своих планах провести голосование на базе представительств в Киеве, Львове, Харькове и Одессе.