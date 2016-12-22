Россия стала лидером по сумме денежных переводов на Украину в 2017 году
Экономика, 23 фев, 18:00
0
Россия стала лидером по сумме денежных переводов на Украину в 2017 году
Россия стала лидером по объемам отправки денег на Украину с использованием различных систем переводов. Об этом свидетельствует опубликованная статистика Нацбанка Украины.
Из России было перечислено $516,18 млн. На втором месте оказались США с $370 млн.
Лидером по переводам с Украины также оказалась Россия: $188,02 млн. На втором месте — Грузия ($25,96 млн).
2 февраля Нацбанк Украины отчитался о снижении трудовой миграции украинцев в Россию и существенном росте — в Польшу. В отчете говорится, что миграция в Польшу увеличилась благодаря росту экономики страны, а также предоставлению украинцам определенных преференций и упрощению правил трудоустройства. Кроме того, свою роль сыграла и отмена виз для поездок в страны ЕС.