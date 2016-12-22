Кадыров проклял Сталина за репрессии против чеченского народа

Глава Чечни Рамзан Кадыров проклял Иосифа Сталина за репрессии против чеченского народа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят вовеки веков) против чеченского народа», — подчеркнул он. Кадыров напомнил, что 23 февраля 1944 года по приказу Сталина началась депортация чеченского народа. «Половина населения умерла от голода, холода и эпидемий. В том, что вторая половина выжила, нет никакой заслуги сталинской власти», — написал он.

Глава Чечни отметил, что сейчас в России каждому народу гарантированы реальные права и свободы. «Руководство России неоднократно признавало тягчайшим преступлением репрессии против чеченского народа, оно принесло извинения», — добавил он.

Депортация чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингушской и Дагестанской советских республик в Казахстан и Среднюю Азию проводилась в феврале—марте 1944 года. 23 февраля считается датой начала депортации.

В ноябре 2017 года Рамзан Кадыров предложил перевезти прах Иосифа Сталина, захороненный в некрополе у Кремлевской стены, в Грузию, для того чтобы «миллионы жителей России вздохнули полной грудью». ​