Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике обморожения

Роспотребнадзор предупредил россиян об основных правилах профилактики обморожения при прогулках и работе на улице в связи с минусовыми температурами. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Надзорный орган советует на морозе не употреблять спиртные напитки, не курить, носить свободную одежду и непромокаемую верхнюю одежду, а также одеваться многослойно. Рекомендуется не выходить на улицу без варежек (лучше из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри), шапки и шарфа.

Роспотребнадзор просит учесть, что у детей теплорегуляция организма настроена не полностью, а у пожилых и страдающих рядом заболеваний людей такая функция может быть нарушена. Эти категории наиболее подвержены переохлаждению и обморожениям, что также нужно учесть при планировании прогулки.

При замерзании следует как можно быстрее зайти в теплое место — магазин, кафе, подъезд, согреться и осмотреть потенциально уязвимые для обморожения места. На морозе нельзя снимать обувь с обмороженных конечностей — это может вызвать опухание, и обувь нельзя будет надеть. При замерзании рук желательно отогревать их под мышками.​ «Прячьтесь от ветра: вероятность обморожения на ветру значительно выше», — говорится в сообщении. Перед выходом на улицу рекомендуется плотно поесть — на морозе понадобится энергия.

Накануне МЧС предупредило жителей столичного региона о приближающихся холодах — до минус 22–28 градусов. По данным министерства, такая погода ожидается с 23 по 28 февраля. Спасатели также рекомендовали в морозную погоду воздержаться от длительного пребывания на улице, а чтобы избежать переохлаждения или обморожения, носить теплую одежду и обувь.

По данным Московского метеобюро, ночь на 23 февраля стала самой холодной с начала зимы в Москве и Подмосковье. На станции ВДНХ в столице было зафиксировано минус 18,7 градуса, а на крайнем востоке Московской области — около минус 30 градусов.