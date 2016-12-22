Макрон исполнит роль в спектакле «Петя и волк» в Елисейском дворце

Французский президент Эмманюэль Макрон сыграет роль в симфонической сказке Сергея Прокофьева «Петя и волк», постановка которой состоится в Елисейском дворце. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на пресс-службу администрации Макрона.
Музыку исполнит оркестр Республиканской гвардии Франции, сам президент выступит в роли рассказчика. Мероприятие пройдет в следующий четверг, 1 марта, оно входит в серию благотворительных вечеров «Елисейские четверга». На 26 февраля запланирована репетиция, в которой Макрон также примет участие.
«За организацию отвечает супруга президента Бриджит Макрон, она же участвует в составлении списка гостей. В этот раз зрители — школьники, дети, страдающие разного рода заболеваниями и персонал Елисейского дворца», — сказано в сообщении.
Детская музыкальная сказка «Петя и волк» написана Сергеем Прокофьевым в 1936 году. Произведение исполняется оркестром и чтецом, текст для которого написан самим композитором.