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Опрос показал победу Тимошенко над Порошенко в случае проведения выборов
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Опрос показал победу Тимошенко над Порошенко в случае проведения выборов
Украинский кризис, 22 фев, 13:46
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Опрос показал победу Тимошенко над Порошенко в случае проведения выборов

Экс-премьер Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала лидером президентского рейтинга, подготовленного социологической группой «Рейтинг» на основе исследования о настроениях и ожиданиях украинцев.

За Тимошенко в случае проведения очередных выборов президента готовы отдать свои голоса 18,7% тех, кто принял бы участие в выборах и определился со своим кандидатом. За действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали бы 15,6% опрошенных.

Среди остальных кандидатов 11,7% выбрали сопредседателя партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко. Президентские рейтинги бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, депутата парламента Вадима Рабиновича, председателя партии «Свобода» Олега Тягнибока и мэра Львова Андрея Садового составляют от 3,4 до 9,7%. За экс-премьера Арсения Яценюка проголосовали бы 1,7% опрошенных.

Социологи представили модель второго тура президентских выборов: «Петр Порошенко победил бы только в трех областях (Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой), примерно одинаковое количество голосов оба кандидата набрали бы в пяти регионах — Ровенской, Черкасской, Кировоградской и Донецкой областях и Киеве. В остальных 17 областях победила бы Юлия Тимошенко».

Соотношение голосов было бы 23% за Порошенко к 30% Тимошенко.

Помимо ответов о потенциальном главе государства, респонденты поделились мнением о состоянии своей страны. Более 90% опрошенных оценили политическую ситуацию на Украине как «критическую или напряженную», более половины посчитали, что стране необходимы радикальные изменения. Среди важнейших проблем внутренней политики были названы военный конфликт на востоке Украины, низкий уровень зарплат и пенсий, повышение цен на основные товары, коммунальные услуги и недостаточный уровень социальной защиты. Не менее 25% опрошенных ожидают улучшения жизни в ближайшие пять лет.

Социологический опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года. Всего опросили 30 тыс. жителей Украины, достигших 18 лет.
Теги: Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , социологические опросы , украинский кризис
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