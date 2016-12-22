Госдума ввела новые правила выдачи выигрышей в лотерею

Госдума одобрила в третьем чтении изменения в закон «О лотереях», меняющие правила выдачи выигрыша. Об этом сообщает «Интерфакс».

Из закона исключается пункт, согласно которому выигрыш выплачивается при предъявлении участником документа, удостоверяющего личность. Теперь это обязательно, только если сумма приза выше 15 тыс. руб.

Вводится новое правило — оператор лотереи может попросить при продаже удостоверение личности, если есть сомнения в том, что покупатель совершеннолетний.

Также в законе появилось новое понятие — электронный лотерейный билет. Если выигрыш в лотерею по купленному через интернет билету составил менее 15 тыс. руб., то от участника потребуется только подтверждение совершеннолетия. При получении выигрыша выше этой суммы необходимо обязательно пройти упрощенную идентификацию. Кроме того, одобрена поправка, отменяющая одну из ранее введенных норм. Согласно этому правилу банки должны были отказывать в международных операциях по карточкам, если данные перевода показывали, что деньги отправляются организаторам лотерей.