Около посольства США в Черногории неизвестный бросил бомбу

Неизвестный бросил бомбу около американского посольства в Черногории в Подгорице. Об этом сообщается в Twitter местных властей.



Как отмечается в сообщении, неизвестный подорвал себя, после того как бросил в сторону американской дипломатической миссии взрывное устройство. По предварительным данным, это была граната, сообщили местные власти.

О том, что ​неизвестный взорвал бомбу у американского посольства в Черногории в Подгорице, сообщал местный портал Analytika со ссылкой на свои источники. Очевидцы рассказали, что полицейские оцепили улицы около американского посольства, а также заблокировали двор здания дипломатического представительства.

Посольство США в Черногории объявило угрозу безопасности гражданам Соединенных Штатов, сообщается на сайте американской дипломатической миссии. Ведомство попросило не находиться на территории около здания, пока действует предупреждение. Также американское посольство посоветовало отслеживать сообщения СМИ по данной ситуации, избегать мест скопления людей, в том числе демонстрации, и исполнять указания местных властей, а также принимать меры для личной безопасности.​