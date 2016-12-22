Британский самолет-разведчик пролетел около Калининградской области

Британский самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R1 пролетел у границ Калининградской области. Об этом сообщает на своей странице в Twitter сервис MilRadar, который отслеживает перемещение военных самолетов.

По данным сервиса, британский разведчик под номером ZJ690 и с позывным RR7368 вылетел из авиабазы Уоддингтон в Англии. Затем он пролетел над Польшей и Балтийским морем недалеко от российский границы и вошел в воздушное пространство Литвы.

В пятницу, 16 февраля, российское Министерство обороны сообщало, что за неделю было зафиксировало 16 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведку у российских границ. В ведомстве отметили, что на их перехват три раза вылетали самолеты дежурных сил ПВО. В Минобороны добавили, что зарубежные летательные аппараты воздушное пространство России не нарушали.