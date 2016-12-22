Власти объяснили демонтаж двух наземных переходов в центре Москвы

В центре Москвы на двух улицах убрали наземные переходы для безопасности пешеходов. Об этом сообщили РБК в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Как отмечается в сообщении, переходы были убраны на улице Каланчевская в районе пересечения с Садовой-Спасской улицей и на улице Верхняя Сыромятническая в районе пересечения с улицей Земляной Вал. В ЦОДД отметили, что переходы появились в 2017 году, чтобы реорганизовать «городское пространство».

Пешеходный переход на улице Верхняя Сыромятническая до демонтажа (Фото: gre4ark.livejournal.com)

После демонтажа перехода (Фото: gre4ark.livejournal.com)

«Мы мониторили ситуацию и статистика «после» изменений стала хуже, чем «до» — участились случаи ДТП с пешеходами. Также за счет переходящих по переходу пешеходов, которые шли неравномерно, создавался затор из автомобилей, которые не могли съехать с Садового кольца», — рассказали в Центре организации дорожного движения. В ЦОДД сообщили, что длина пробки иногда доходила до нескольких километров и мешала проезду личного и общественного транспорта.

Решение о том, чтобы убрать пешеходные переходы Центр организации дорожного движения принял совместно с ГИБДД. В ЦОДД отметили, что для пешеходов остались подземные переходы, чтобы перейти эти улицы. «Мы понимаем, что по наземному переходу быстрей и, возможно, удобней перейти дорогу, но на данный момент — это оптимальное решение для данных улиц с учетом безопасности пешеходов», — заметили в ведомстве. В ЦОДД сказали, что продолжают отслеживать ситуацию.

«Главным для нас является человеческая жизнь, а не мнение блогеров, которые решили попиариться и заработать на этом деньги, при этом не имея объективных аргументов», — подчеркнули в Центре организации дорожного движения.



Радиостанция «Эхо Москвы» 15 января на своем сайте опубликовала пост из LiveJournal урбаниста Аркадия Гершмана. Он сравнил тех, кто убирает наземные переходы, с «гремлинами». «Пока днем одни люди делают хорошие и правильные вещи, он спит, зато ночью выходит из своего кабинета и начинает черкать планы и саботировать городские проекты», — написал он. По мнению Гершмана, «подобные события» свидетельствуют о том, что у исполнителей нет понимания проводимой городом транспортной политики и знаний общих принципов.