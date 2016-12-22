Грызлов прокомментировал подписание закона о реинтеграции Донбасса

Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса подтверждает, что Киев не отказывается от военного решения конфликта на востоке Украины. Об этом заявил журналистам полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов, передает «Интерфакс».

Официальный Киев уже на законодательном уровне подтвердил, что готов использовать силовой вариант решения конфликта, считает Грызлов.

Он отметил отсутствие альтернативы минским соглашениям. «В сложившийся ситуации важно сохранить здравый смысл и продолжить работу в минском формате», — сказал он.

Полпред добавил, что нужно предпринять «реальные шаги, направленные на политическое урегулирование, обеспечив введение закона Украины об особом статусе Донбасса по формуле [бывшего министра иностранных дел Германии, ныне — президента ФРГ Франка-Вальтера] Штайнмайера, проведение амнистии для участников конфликта, снятие транспортно-экономической блокады Донбасса со стороны властей Украины».

Закон о реинтеграции Донбасса Порошенко подписал 20 февраля. В документе в частности указано, что Киев считает, что территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей «оккупировала» Россия, которая признается «страной-агрессором». По словам постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, закон о реинтеграции Донбасса «прямо противоречит духу и букве минского «комплекса мер», а также закрепляет господдержку преступлений военных сил Украины и радикалов-националистов.