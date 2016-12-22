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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2300 пунктов впервые с конца января
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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2300 пунктов впервые с конца января
Финансы, 21 фев, 19:19
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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2300 пунктов впервые с конца января

Индекс Московской биржи в среду, 21 февраля, обновил уровень 2320 пунктов впервые с 25 января. Это произошло на фоне роста стоимости бумаг Сбербанка и ВТБ, следует из данных Московской биржи. По данным на 18:50 мск индекс вырос на 2,21% к открытию, до 2320,32 пункта. Индекс РТС в это время вырос на 2,10%, до 1291,19 пункта.

Рынок российских акций вырос на фоне роста стоимости бумаг Сбербанка и ВТБ. 21 февраля бумаги Сбербанка обновили исторический максимум. По данным на 18:49 мск, обыкновенные акции Сбербанка выросли на 4,48% к открытию, до 279, 2 руб. за бумагу.

Привилегированные акции Сбербанка также продемонстрировали рост. Они прибавили в цене 3,75%, до 224,3 руб. за бумагу. Акции ВТБ по данным на 18:49 мск выросли на 2,43% до уровня в 0,04890 руб. за акцию.

Бумаги Сбербанка показали исторический максимум, впервые превысив отметку 279 руб. Предыдущий рекорд 270 руб. за одну акцию был поставлен 19 февраля. Затем произошла коррекция — их стоимость не превышала уровень 268 руб. за бумагу.

Международные индексы показывают в среду умеренный рост. По данным на 18:24 мск, индекс S&P 500 вырос на 0,57%, а индекс Dow 30 на 0,35%, свидетельствуют данные портала Investing.com.

Рост рынка поддержали несколько факторов, говорят аналитики. «Если утром мы наблюдали достаточно слабую ситуацию на рынке нефти, то к вечеру она изменилась в лучшую сторону. Нефть марки Brent смогла подняться выше $65 за баррель. Кроме того, поддержку рынку оказала динамика торгов в США: после падения днем ранее американские индексы сегодня неплохо восстанавливались», — объясняет старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Еще одной причиной могли стать ожидания повышения инвестиционного рейтинга России, считает старший аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. «Одно из крупнейших рейтинговых агентств, Standard & Poor’s или Moody's, может в скором времени принять решение о повышении рейтинга, а рынки, как правило, склонны отыгрывать такие вещи заранее. Думаю, что других фундаментальных причин нет», — полагает аналитик.

Также росту рынка способствовали и некоторые внутренние факторы, например, отскок акций «Магнита» и ВТБ, говорит Богдан Зварич. Стоимость бумаг этих компаний сначала снизилась на фоне новости о продаже основателем «Магнита» Сергеем Галицким своего пакета ВТБ. После сообщений о сделке 16 февраля акции «Магнита» упали на 4,8%, до 4652 руб. за штуку, но 21 февраля бумаги компании выросли на 4,47%, до 4 793 руб. за акцию.

Также драйвером роста стали акции Сбербанка, стоимость которых поднялась в преддверии публикации финансового отчета. «Видимо, игроки ожидают очень хороших результатов от банка и это подталкивает котировки», — заключает Богдан Зварич. Публикация годовой отчетности банка по МСФО ожидается 28 февраля.

Автор: Людмила Петухова.
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