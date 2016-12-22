Умер писатель-фантаст Андрей Круз

Андрей Круз (Фото: личная страница Андрея Круза в Facebook)

Российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин (псевдоним — Андрей Круз) скончался на 54-м году жизни. Об этом РБК сообщил руководитель направления «Фантастика» издательства «Эксмо» Дмитрий Малкин.

От лица издательства он выразил соболезнования близким, друзьям и поклонникам автора.

Жена писателя Мария сообщила о смерти супруга на его странице в Facebook. «Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но к несчастью, бой был изначально неравным», — отметила она.

Как сообщалось на сайте фантаста в декабре 2017 года, у него обнаружен рак.

Круз был автором серий фантастических романов «Земля лишних», «У Великой реки», «Эпоха мертвых».