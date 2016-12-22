Власти Турции заявили о готовности снять запрет с сервиса Booking.com

Власти Турции могут в 2018 году снять ограничения с сервиса интернет-бронирования отелей Booking.com, заявил в интервью Bloomberg HT министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

По его словам, Анкара и руководство компании уже близки к заключению соглашения о возобновлении работы сервиса. Зейбекчи уточнил, что это может произойти уже в грядущем курортном сезоне.

Министр напомнил, что ограничение действует только для жителей Турции, которые заходили на сайт Booking.com посредством местного домена. При этом иностранные граждане могли свободно выбирать и бронировать номера в отелях и хостелах, находящихся на территории Турции.

Как сообщили РБК в Booking.com, переговоры с турецкими властями продолжаются. «При этом компания продолжает осуществлять международную деятельность в стране», — отметили в компании.

В конце марта 2017 года Стамбульский суд принял решение приостановить работу Booking.com. Сервис обвинили в нарушениях законов о конкуренции. При этом в компании рассказали, что претензии турецких властей касались необходимости получения лицензии туристического агентства для работы на территории страны.