Только треть россиян назвали 23 февраля «мужским» праздником

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне все больше воспринимают День защитника Отечества как праздник военных, а не мужчин в целом. Результаты исследования поступили в РБК.

День защитника Отечества назвали праздником мужчин 34% россиян, а днем всех военнослужащих — 39%. При этом в 2005 и 2006 годах граждане считали День защитника Отечества скорее мужским днем (в 2005 году — 46%, в 2006 году — 42%), чем днем военных (в 2005 году — 32%, в 2006 году — 31%).

По словам генерального директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, День защитника Отечества в последнее время стал для россиян «не праздником всех российских мужчин, а приобрел акцент, близкий по смыслу к своему названию».

Опрос проводился 17 и 18 февраля среди 2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.