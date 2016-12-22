Главарь банды «черных риелторов» в Чите получил пожизненный срок

Забайкальский краевой суд вынес приговор до делу главаря банды «черных риелторов» Николая Борисенко и его подельников. Борисенко приговорен к пожизненному заключению, сообщили в пресс-службе суда.

Еще пятеро участников преступной группы получили различные сроки наказания, от трех до 19 лет.

«Коллегия присяжных признала Николая Борисенко виновным и не заслуживающим снисхождения. Ему вменяется подстрекательство к убийству по найму свидетеля по его уголовному делу и пособничество в этом; убийство из корыстных побуждений организованной группой с целью завладения квартирой, а также хищение большегрузной техники», — сообщили в пресс-службе.

Банда Борисенко действовала в Забайкалье с 2005 года, уточняет «Чита.ру». Она начала с разбойного нападения на производственную базу, когда бандиты, используя оружие, похитили технику стоимостью 2,4 млн руб.

В 2009 году Борисенко и его подельники занялись отъемом квартир в Чите по фиктивным договорам купли-продажи. Осенью того же года банда убила 56-летнего мужчину, его тело они спрятали в лесу. При этом получить его квартиру преступникам не удалось, потому что подлог документов был вскрыт. Также на счету Борисенко и его банды было несколько покушений на убийство.

В 2014 году Борисенко был приговорен судом к 24 годам лишения свободы. Однако в 2017 году это решение отменил Верховный суд, посчитав его слишком мягким, и передал дело на новое рассмотрение.