В Москве в здании управления СКР по Московской области произошел пожар

Пожар возник в административном здании Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Здание расположено по адресу: улица Рождественка, дом 27, строение 1. Наблюдается сильное задымление. На месте происшествия работают пожарные подразделения.

По предварительным данным, пожар возник на первом этаже многоэтажного здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 0:23 мск, сообщил «РИА Новости» представитель ГУ МЧС России по Москве.

По словам источника ТАСС, загорелась мебель в подсобном помещении на первом этаже здания. Площадь пожара составила 7 кв. м. В настоящий момент возгорание потушено, в результате инцидента никто не пострадал.

При пожаре 18 февраля в районе Бибирево на северо-востоке Москвы погиб один человек, еще один пострадал. Возгорание возникло по адресу: улица Коненкова, дом 23В, на четвертом этаже жилого дома. Площадь пожара составила 5 кв. м.