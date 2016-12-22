В Калифорнии мужчина сорвался с обрыва при попытке спасти свою собаку

В американском городе Дейли-Сити в штате Калифорния 67-летний мужчина погиб, разбившись при падении с обрыва, после того как попытался спасти свою собаку. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что мужчина упал с высоты в 152 м. Он гулял с собакой в Национальном парке, которая убежала от хозяина и стала спускаться по скалам к морю. После этого она застряла, мужчина полез вниз, чтобы достать животное, оступился и упал. Парк находится в 16 км от города Сан-Франциско.

В штате Орегон 14 февраля человек погиб, сорвавшись с высоты в 305 м на стратовулкане Худ. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу город Портленда, он скончался в медицинском учреждении.