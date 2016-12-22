При пожаре на швейной фабрике в Иваново погиб человек

В Иваново начата доследственная проверка после гибели человека при пожаре на швейной фабрике. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь регионального управления Следственного комитета Ирина Котова.

По словам Котовой, на месте ЧП работают криминалисты.

Сотрудники департамента здравоохранения Ивановской области подтвердили информацию о гибели человека и добавили, что еще двое пострадали. В пресс-службе правительства области сообщили, что данные по числу жертв разнятся: возможно, погибли два человека, а не один.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили РБК, что были эвакуированы 50 работников фабрики. О предварительных причинах возгорания пока не сообщается.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 200 кв. м. Информация о возгорании поступила в 15:40, спустя два часа возгорание было ликвидировано.