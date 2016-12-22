В Башкирии бывший полицейский получил условный срок за пытки

Чишминский районный суд Башкирии 20 февраля признал бывшего оперуполномоченного уголовного розыска Ильмира Амирханова виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Амирханова признали виновным по п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий) и приговорили его к четырем годам лишения свободы условно, отметили в пресс-службе.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению Дениса Юмагулова. Как сообщается на сайте Комитета против пыток, Юмагулов обратился к правозащитникам за юридической помощью 2 мая 2017 года. Он рассказал, что 4 апреля 2017 года двое сотрудников полиции обманом привезли его в ОМВД по Чишминскому району Башкирии.

По его словам, в отделе полицейские начали требовать от него признания в краже вещей из магазина, в процессе били его кулаками по животу и спине. Юмагулов подписал «явку с повинной», после того как ему пригрозили подкинуть наркотики.

Потерпевший рассказывал, что полицейские, требуя признаться еще в двух кражах, периодически избивали его и когда он пребывал под арестом в изоляторе временного содержания. После одного из таких избиений его доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы Чишмы, где срочно прооперировали — удалили разорванную селезенку.

5 мая было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий. Юмагулов был признан потерпевшим, а Амирханов — подозреваемым. В ходе ознакомления с делом обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

Как рассказал РБК юрист Комитета против пыток Евгений Литвинов, представлявший интересы Юмагулова, решение суда сопровождалось «положительными эмоциями», так как потерпевший простил обвиняемого, а обвиняемый помирился с потерпевшим и его родными.

«Дай бог исправится, раз так он (Амирханов) показал себя. В любом случае, у человека больше возможностей исправиться будет на свободе, чем в колонии. Он частично возместил моральный вред, обязался оставшуюся часть выплатить в течение двух-трех месяцев после вынесения приговора. Амирханов также признал свою вину и раскаялся. У меня не сложилось впечатления, что суд где-то дал слабину», — отметил юрист.

По его словам, прокурор просил для Амирханова пять лет условного срока. «Учитывая все эти моменты, я думал, что может быть 50 на 50 по реальному или условному сроку, поскольку тяжкий вред здоровью был причинен потерпевшему. Мог и реальный срок получить обвиняемый», — заключил Литвинов.