Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 56,55 EUR Нал. 70,62 69,61 USD Бирж. 56,95 +0,29 EUR Бирж. 70,16 +0,41 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9275,00 +49,50 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,58 -1,39% DJIA 25208,21 -0,50% Nasdaq 7598,56 +0,50% FTSE 7214,76 -0,13%
В Башкирии бывший полицейский получил условный срок за пытки
Лента новостей
Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа
В Башкирии бывший полицейский получил условный срок за пытки
Общество, 21 фев, 11:36
0
В Башкирии бывший полицейский получил условный срок за пытки

Чишминский районный суд Башкирии 20 февраля признал бывшего оперуполномоченного уголовного розыска Ильмира Амирханова виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Амирханова признали виновным по п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий) и приговорили его к четырем годам лишения свободы условно, отметили в пресс-службе.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению Дениса Юмагулова. Как сообщается на сайте Комитета против пыток, Юмагулов обратился к правозащитникам за юридической помощью 2 мая 2017 года. Он рассказал, что 4 апреля 2017 года двое сотрудников полиции обманом привезли его в ОМВД по Чишминскому району Башкирии.

По его словам, в отделе полицейские начали требовать от него признания в краже вещей из магазина, в процессе били его кулаками по животу и спине. Юмагулов подписал «явку с повинной», после того как ему пригрозили подкинуть наркотики.

Потерпевший рассказывал, что полицейские, требуя признаться еще в двух кражах, периодически избивали его и когда он пребывал под арестом в изоляторе временного содержания. После одного из таких избиений его доставили в реанимационное отделение центральной районной больницы Чишмы, где срочно прооперировали — удалили разорванную селезенку.

5 мая было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий. Юмагулов был признан потерпевшим, а Амирханов — подозреваемым. В ходе ознакомления с делом обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

Как рассказал РБК юрист Комитета против пыток Евгений Литвинов, представлявший интересы Юмагулова, решение суда сопровождалось «положительными эмоциями», так как потерпевший простил обвиняемого, а обвиняемый помирился с потерпевшим и его родными.

«Дай бог исправится, раз так он (Амирханов) показал себя. В любом случае, у человека больше возможностей исправиться будет на свободе, чем в колонии. Он частично возместил моральный вред, обязался оставшуюся часть выплатить в течение двух-трех месяцев после вынесения приговора. Амирханов также признал свою вину и раскаялся. У меня не сложилось впечатления, что суд где-то дал слабину», — отметил юрист.

По его словам, прокурор просил для Амирханова пять лет условного срока. «Учитывая все эти моменты, я думал, что может быть 50 на 50 по реальному или условному сроку, поскольку тяжкий вред здоровью был причинен потерпевшему. Мог и реальный срок получить обвиняемый», — заключил Литвинов.

При участии: Дмитрий Окрест.
Теги: Башкирия , полицейский , пытки , условный срок
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
В Петербурге прокуроры отклонили жалобы о пытках анархиста Филинкова Общество
Задержанный в Петербурге активист пожаловался на пытки в ФСБ Общество
Казанские полицейские получили условные сроки за пытки Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.