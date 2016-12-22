ФАС получила ходатайство ВТБ о покупке 29,1% акций «Магнита»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство ВТБ о покупке пакета акций сети магазинов «Магнит», сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

«Ходатайство поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленные законом сроки», — сказал представитель антимонопольной службы.

О том, что ВТБ приобрел у основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого пакет в 29,1% акций ретейлера, стало известно в пятницу, 16 февраля, во время инвестиционного форума в Сочи. О продаже большей части своего пакета акций банку сообщил сам Галицкий. Бизнесмен сохранил за собой только 3% акций компании и покинул пост гендиректора.

Сумма сделки составляет 138 млрд руб. Она будет закрыта, после того как ФАС даст одобрение ВТБ на покупку акций. После покупки пакета акций у Галицкого госбанк станет крупнейшим акционером «Магнита».

На пост гендиректора «Магнита» после ухода Галицкого был назначен председатель совета директоров сети Хачатур Помбухчан.