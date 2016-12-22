Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии и на Украине

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы урегулирования ситуаций в Сирии и на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Состоялся детальный обмен мнениями по положению в Сирии, в том числе по ситуации вокруг Африна. В контексте недавних контактов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с украинским коллегой Павлом Климкиным затрагивалась тема урегулирования на юго-востоке Украины и реализация минских договоренностей», — отмечается в сообщении.

Также обсуждались текущие вопросы социально-экономической повестки дня.

Лавров встретился с Климкиным в Мюнхене 16 февраля. После встречи глава украинского МИДа сказал, что с российским коллегой они «ни о чем не договорились».