В Москве осудили сбежавшего в Германию виновника смертельного ДТП

Басманный суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы экстрадированного из Германии водителя Mercedes Александра Ломова, который в декабре 2016 года насмерть сбил пешехода в центре Москвы. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Москвы Юнона Царева.

«Приговором суда Ломов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима», — сказала она.

В декабре 2016 года Ломов насмерть сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия. ДТП произошло около дома 57 по улице Бауманская. Ломова объявили в международный розыск. ​В январе 2017 года в отношении виновника ДТП заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ломова задержали в аэропорту Мюнхена в июле 2017 года, а спустя месяц он был экстрадирован из Германии в России по запросу Генпрокуратуры.