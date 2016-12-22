Акции «Газпрома» подорожали на фоне сообщений о возможном buy-back

Акции «Газпрома» на Московской бирже утром 20 февраля росли более чем на 4%. Причиной стало сообщение о возможном выкупе компанией акций и GDR.

В сообщении «Газпрома», которое опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации утром во вторник, говорится о проведении 5 марта заседания совета директоров концерна. Одним из пунктов повестки дня названо обсуждение перспектив программы обратного выкупа (buy-back) акций и глобальных депозитарных расписок ПАО «Газпром».

Агентство «Интерфакс» указывает, что внесение вопроса о выкупе акций и GDR в повестку дня инициировал независимый член совета директоров «Газпрома» Тимур Кулибаев.

Рынок отреагировал на сообщение концерна ростом цен на акции. Около 11:00 мск стоимость обыкновенных акций «Газпрома» выросла более чем на 4%. Позже наступила коррекция. По состоянию на 14:00 мск рост составлял 2,2%.