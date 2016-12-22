В екатеринбургской типографии произошел пожар

В Екатеринбурге произошел пожар в трехэтажном здании типографии, там горит печатное оборудование, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в здании на Основинской улице поступило в 7:50 по местному времени (5:50 мск). «На площади 75 кв. м повреждено печатное оборудование в типографии, расположенной на втором этаже трехэтажного здания», — говорится в сообщении.

В тушении пожара участвуют 36 человек и девять единиц техники. Угрозы распространения огня нет. На момент возникновения пожара людей в здании не было.

В августе 2016 года в результате пожара в типографии на севере Москвы погибли 17 человек. Спустя год директора типографии Сергея Москвина признали виновным в произошедшем и приговорили к 2,5 года лишения свободы.