В Японии во время полета у американского истребителя загорелся двигатель

На севере Японии у истребителя американских ВВС во время полета загорелся двигатель. Об этом сообщил японский министр обороны Ицунори Онодэра со ссылкой на доклад американских военных, передает NHK.



По словам главы японского Минобороны, инцидент произошел с истребителем, который вылетел с американской базы в Мисаве. Двигатель загорелся сразу после взлета. Пилот сбросил два бака с горючим в озеро Огавара, а затем вернулся на базу.

Японский министр обороны сообщил, что на земле в результате произошедшего никто не пострадал, и отметил, что американские военные объяснят ему причину аварийной ситуации. Кроме того, Онодэра сказал, что потребует от Пентагона принять меры, чтобы подобных инцидентов больше не происходило.