В канадском Онтарио на улице расстреляли мужчину

В Канаде в провинции Онтарио на улице застрелили мужчину. Об этом сообщили в полиции, передает CBC. По словам собеседника телеканала, в погибшего стреляли несколько раз.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в городе Брамптон. Представитель полиции сообщила, что на улице города раздавалось несколько выстрелов, а затем был обнаружен труп мужчины. Парамедики сообщили телеканалу, что пострадавший не был доставлен в госпиталь.

В полиции отметили, что подозреваемый в стрельбе не определен, но очевидцы видели черный автомобиль, который покидал место происшествия. По факту произошедшего полиция начала расследование.