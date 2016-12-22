Лавров назвал Чуркина дипломатическим наследием

Глава МИДа Сергей Лавров назвал специального представителя России в ООН Виталия Чуркина, который умер 20 февраля 2017 года, «дипломатическим наследием». Об этом министр иностранных дел заявил в документальном фильме «Чуркин» телеканала «Россия 1».

«Выдающийся дипломат, энергичный, креативный, смелый», — сказал Лавров. «Я очень рад, что президент поддержал назначение Виталия Чуркина специальным представителем ООН в Нью-Йорке, где его талант раскрылся всеми своими гранями», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Виталий Чуркин умер 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке. Причиной смерти дипломата стал сердечный приступ. Он скончался в возрасте 64 лет, за день до своего дня рождения. В МИДе отмечали, что Чуркин умер «на рабочем посту». Дипломат был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Вместо него постоянным представителем России в ООН был назначен Василий Небензя.

