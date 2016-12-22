«Первый канал» назвал слухами уход Андреевой из программы «Время»

Представитель «Первого канала» заявил РБК, что информация об уходе телеведущей новостной программы «Время» Екатерины Андреевой является слухами.

В понедельник, 19 февраля, телеканал Би-би-си со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, и собеседника, близкого в руководству «Первого канала», сообщал, что Андрееву заменит в кресле ведущего «Времени» заместитель генерального директора канала Кирилл Клейменов, который также курирует информационные передачи.



Как сообщал источник Би-би-си, близкий к руководству телеканала, слухи о том, что Андреева не будет ведущей программы «Время» ходили пару месяцев. Собеседник телеканала рассказал, что Андреева могла уйти из-за «сложных отношений» с директором канала Константином Эрнстом. Другой источник отметил, что такое решение могло быть принято из-за сложностей работы с ведущей в новой студии.

Информации о замене Андреевой подтвердили РБК на «Первом канале». Как отмечается в сообщении телеканала, Клейменов стал ведущим программы «Время», транслирующейся на Центральную Россию. Программа будет сниматься в обновленной интерактивной студии. «Ведущие программы Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса», — говорится в заявлении «Первого канала».

На телеканале отметили, что замена ведущего — это временная мера, и Андреева вернется на программу «Время» для европейской части России после того, как интерактивный формат будет адаптирован. По словам представителя телеканала, это может занять несколько недель.



​Клейменов вернулся в кресло ведущего программы «Время» спустя более чем десять лет перерыва. Он вел эту новостную программу с 1998 по 2004 год, пока не был назначен директором информационного вещания «Первого канала» и заместителем генерального директора телеканала. Андреева была ведущей «Времени» с января 1997 года.