На красной ветке московского метро произошел сбой

Интервалы движения поездов на Сокольнической линии московского метро были увеличены по техническим причинам. Об этом пресс-служба метрополитена написала в Twitter. Сбой, по данным пресс-службы, длился с 18:40 до 18:45.

14 февраля на Замоскворецкой линии метро произошел сбой из-за упавшей на рельсы пассажирки. 8 февраля на этой же ветке график движения поездов сбился из-за упавшей на пути женщины. 3 февраля на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии пассажир упал на рельсы и скончался от полученных травм.