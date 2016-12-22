На станции «Чистые пруды» 15-летняя девушка упала на рельсы

Несовершеннолетняя девушка упала на рельсы в московском метро. Об этом РБК рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел примерно в 17:35 на станции «Чистые пруды». Пострадавшей оказалась 15-летняя девушка, она потеряла равновесие из-за приступа головокружения.

«Потерпевшая отделалась легким испугом, сейчас ее жизни ничто не угрожает. Медики зафиксировали ушибы, растяжения мягких тканей», — рассказал Мышляев.

Пострадавшая находится в комнате полиции в ожидании родителей.

«Полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшествия, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение произошло по собственной неосторожности. Данная информация сообщена в прокуратуру на Московском метрополитене. Инцидент не повлиял на движение поездов на Сокольнической линии московского метро», — рассказал Мышляев.

8 февраля на Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой движения из-за упавшего на рельсы пассажира. Мышляев рассказал РБК, что речь шла о женщине, она упала по собственной неосторожности, осталась жива, но повредила ногу.