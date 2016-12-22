Водитель устроил стрельбу во время конфликта на МКАД
Общество, 19 фев, 18:46
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Водитель устроил стрельбу во время конфликта на МКАД
Автомобилист устроил стрельбу на Московской кольцевой автодороге. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Сообщение о дорожном конфликте на 7-м км МКАД поступило в 15:20. В ходе спора один из мужчин начал стрелять, предположительно, из травматического пистолета. Ранив оппонента, он скрылся с места происшествия на автомобиле Ford.
Пострадавший доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Подозреваемого разыскивают.
В центре Москвы в начале февраля задержали мужчину, выстрелившего в оппонента, с которым он повздорил в одном из заведений.