В Палестине запретили вещание женского телеканала

Власти сектора Газа заблокировали выход в эфир регионального телеканала для женщин, сообщает BBC News.

Запрет поступил прямо перед запуском программы. В местном Министерстве информации заявили, что у канала Taif TV нет лицензии, хотя неоднократно напоминали о ее необходимости. Руководство СМИ утверждает, что все необходимые разрешения получены как от Министерства информации, так и от Министерства экономики.

Каналу разрешено вещание в соцсетях. На странице Taif TV в Facebook опубликовано обращение к зрительницам, в котором говорится, что руководство канала сделает все возможное, чтобы, несмотря на все препятствия, «выполнять моральный долг перед палестинскими женщинами».