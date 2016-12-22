Москалькова попросила власти США разрешить Ярошенко покупки в тюрьме

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение директору Федерального бюро тюрем (ФБТ) США Марку Инчу с просьбой разрешить летчику Константину Ярошенко покупать в тюрьме продукты и лекарства. Послание омбудсмена опубликовано на ее сайте.

Также Москалькова попросила не сокращать россиянину количество прогулок и свиданий с родственниками. «Как мне стало известно, недавно ему [Ярошенко] ужесточили условия содержания: запретили покупать продукты и лекарства, а также прогулки, в марте 2018 года планируется ограничить количество свиданий. Убедительно прошу вас дать указание должностным лицам проверить соответствие условий содержания гражданина Ярошенко всем установленным стандартам ФБТ», — написала она.

По ее мнению, такое ужесточение условий содержания противоречит не только имеющимся международным пенитенциарным стандартам, но и принципам, заявленным в качестве политики ФБТ, которое среди прочих условий гарантирует гуманное отбывание осужденными лишения свободы.

В декабре 2017 года Ярошенко был прооперирован в госпитале в штате Нью-Джерси. Его супруга рассказала, что операцию провели в связи с осложнениями после побоев, которые он получил во время задержания в 2010 году в Либерии.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет лишения свободы за якобы транспортировку крупной партии кокаина. Он был задержан в Либерии и доставлен на территорию CША, где его арестовали 28 мая 2010 года. В настоящее время россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.