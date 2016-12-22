Росгвардейцев наградят за спасение провалившихся под лед на Москве-реке

Сотрудников Росгвардии, которые спасли трех человек, провалившихся под лед на Москве-реке, представят к наградам. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

«Благодаря решительным и своевременным действиям сотрудников главного управления Росгвардии по Москве все трое мужчин были спасены», — говорится в сообщении. Отмечается, что, помогая мужчинам выбраться из реки, «росгвардейцы осознанно рисковали собственными жизнями».

Три человека на снегоходах провалились под лед в районе Рублевской станции водоподготовки 17 февраля. На льду находилась группа из пяти человек, в полынью провалились два снегохода. Сотрудник Росгвардии во время патрулирования услышал крики о помощи, после чего позвонил в дежурную часть и отправился на помощь пострадавшим. Вскоре ему на подмогу прибыли еще пятеро росгвардейцев. Утопающих удалось вытащить из ледяной воды при ​помощи веревки и спасательного круга.