Чешский певец Карел Готт прервал гастроли после госпитализации

Чешский эстрадный певец Карел Готт ​в минувшие выходные был госпитализирован в тяжелом состоянии, в результате чего артисту пришлось отменить запланированные выступления, сообщает Blesk.

По словам пресс-секретаря 78-летнего певца Анеты Столцовой, Готт попал в больницу из-за гриппа, который протекает тяжело на фоне ранее перенесенного онкологического заболевания. Столцова рассказала, что артист должен был выступить в городе Ческе-Будеевице. Она добавила, что недавно Готт вернулся из Карловых Вар, где проходил курс реабилитации.

Карел Готт, которого называют «королем чешской эстрады», родился в Плзени в 1939 году. Музыкальную карьеру начал в 1960 году, поступив в Пражскую консерваторию по специальности «оперное пение». За время карьеры продано более 30 млн записей Готта по всем миру. Он снялся более чем в десяти фильмах. В 2015 году певец был госпитализирован и прооперирован в Праге из-за обнаруженного рака лимфатических узлов. В мае 2016 года Готту была сделана повторная операция.