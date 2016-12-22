Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге перенесли

Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок. Городские власти уточнили, что это произойдет после президентских выборов. Об этом сообщает региональный портал Ura.Ru.

Пресс-секретарь городской мэрии Анатолий Карманов рассказал изданию, что администрация сначала наметила работы на 23 февраля и направила руководству метрополитена письмо с просьбой приостановить работу в этот день с 11:00 до 13:00 в связи со взрывными работами. Затем было послано второе письмо — о том, что демонтаж перенесен на неопределенный срок.

По данным портала, подготовительные работы к сносу башни уже начаты. В корпусе прорубили отверстия для закладки взрывчатки.

«Уралинформбюро» со ссылкой на источники сообщает, что 23 февраля было выбрано для сноса башни из-за удлиненных выходных.

Строительство телебашни в Свердловске (прежнее название Екатеринбурга) началось в 1983 году и активно велось до 1989 года, после 1990 года стройку прекратили в связи с экономическим кризисом. Споры о дальнейшей судьбе объекта ведутся с середины 1990-х годов: были проекты реконструкции с дальнейшим использованием по прямому назначению, перепрофилированию и сносу. Летом 2017 года было объявлено, что телебашню снесут. Глава администрации города Александр Якоб в октябре рассказал РБК-Екатеринбург, что на этом месте построят уникальную ледовую арену.