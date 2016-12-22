В туберкулезной больнице в Сокольниках произошел пожар

На территории туберкулезной клинической больницы №7 в столичном районе Сокольники произошел пожар в одноэтажном здании на площади 200 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве рассказали, что сообщение о возгорании по адресу улица Барболина, д. 3, корп. 5, поступило на пульт дежурного в 6:55 мск. Прибывшие на место пожарные установили, что горит административное одноэтажное здание старой постройки, говорится в сообщении.

В 8:20 мск спасателям удалось локализовать пожар, а в 8:41 мск возгорание было потушено. В настоящее время на месте происшествия работает мобильная лаборатория, которая не выявила превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в зоне пожара.

В МЧС отметили, что в результате произошедшего пострадавших и погибших нет.