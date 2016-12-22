Мать с двумя дочерьми погибли при пожаре в Кемерово

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины и двух ее детей в результате пожара в частном доме в Кемерово, сообщается на сайте следственного управления СКР по Кемеровской области.

Дело завели по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Пожар произошел днем 18 февраля. Жители Заводского района Кемерово заметили возгорание частного дома, после чего вызвали сотрудников МЧС. «В ходе тушения пожара они обнаружили тело 44-летней женщины и двух ее дочерей в возрасте 19 и 10 лет», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что вечером 17 февраля погибшие заметили, что зола, которая у них хранилась на веранде, дымится. «Немного залив ее водой и закидав снегом, решили, что она не загорится», — отметили в СК. По предварительным данным, очагом возгорания стала именно веранда. Обстоятельства и причина случившегося устанавливаются, в рамках расследования будет назначена пожарно-техническая экспертиза.